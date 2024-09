Portugal - Escócia, Liga das Nações em direto na RTP

Veja o jogo em direto na RTP a partir das 19h45.Pode acompanhar o relato na Antena 1 com Nuno Matos, os comentários de Vítor Martinse a reportagem de Válter Madureira.O Portugal-Escócia tem arbitragem do italiano Maurizio Mariani.Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.