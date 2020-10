Portugal - Espanha, o duelo ibérico em direto na RTP

Portugal e Espanha defrontam-se esta quarta-feira em jogo particular no Estádio de Alvalade. É a 40.ª partida entre as duas seleções da Península Ibérica, num jogo em que o estádio vai receber cinco por cento da lotação do estádio, naquele que é um dos primeiros testes para voltar a ter público em recintos desportivos.