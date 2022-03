Portugal está a um passo de chegar ao Qatar

O que se perspetivava ser uma íngreme montanha a escalar, leia-se bater a campeã europeia em título Itália, transformou-se, com por magia, em forma de um pontapé para a lenda de Aleksandar Trajkovski, numa "autoestrada" rumo ao Qatar.

O golo do avançado dos sauditas do Al Feiha, aos 90+2 minutos, desviou a Itália do Mundial2022 e do caminho luso e colocou no seu lugar os macedónios.



Os macedónios venceram a Itália e, na fase de grupos, tinham triunfado na Alemanha (2-1), nas seguem apenas no 67.º posto do "ranking" FIFA e só estiveram numa fase final, do Euro2020, no qual somaram por derrotas os três jogos disputados.



Portugal é, assim, um favorito indiscutível, total, absoluto, sendo que tudo o que não seja o apuramento para a fase final do Mundial2022 será um enorme fracasso, um indesculpável falhanço, nesta segunda "vida", após o 1-2 com a Sérvia.



Face ao que se viu em Palermo, o que se espera no Dragão é um jogo de sentido único, rumo à baliza de Stole Dimitrievski, guarda-redes do Rayo Vallecano, em que será preciso muita paciência, sobretudo se o golo não surgir depressa.



Quanto ao "onze", podem acontecer mexidas, nomeadamente porque João Cancelo já pode ser utilizado, sendo opção para substituir qualquer dos laterais (Diogo Dalot ou Raphaël Guerreiro).



Por seu lado, o central Pepe, que falhou o jogo com os turcos devido a um positivo à covid-19, poderá, eventualmente, regressar ao "onze", o que, em princípio, relegaria Danilo Pereira para o banco. Também não seria surpresa se "caísse" José Fonte.



De resto, é possível que Diogo Costa, a maior surpresa face aos turcos, continue na baliza, face à boa resposta que deu, também não se prevendo grandes mudanças no meio-campo e ataque.



Num jogo que será de ataque constante, o meio-campo poderá manter-se com João Moutinho, mais recuado, Bernardo Silva e Bruno Fernandes e, na frente, Otávio, que também foi surpresa no "onze" e respondeu com um golo e uma assistência, não deve sair, tal como Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.



O capitão, que soma os impressionantes registos de 115 golos e 185 jogos pela seleção "AA", foi, claramente, o elo mais fraco face aos turcos, mas, segundo Fernando Santos, fez um jogo “tremendo”, pelo que é presença certa no "onze". João Félix, Rafael Leão ou André Silva vão ter de esperar.



O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos "play-offs" europeus de acesso ao Mundial de futebol de 2022, no Qatar, realiza-se esta terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto.