Portugal faz último treino antes de rumar para o Liechtenstein

A equipa comandada por Roberto Martínez tem o apronto agendado para as 10h15, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, e viajará para Zurique, Suíça, pelas 14h30.Na terça-feira, o lateral Raphaël Guerreiro foi o único jogador dos 24 convocados que não marcou presença no relvado, tendo ficado pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.Em Vaduz, no Rheinpark Stadion, palco do encontro de quinta-feira, o selecionador Roberto Martínez irá fazer a antevisão do jogo, juntamente com um jogador a designar, a partir das 18h30 de Lisboa.A seleção nacional, que já está apurada e tem o primeiro lugar do Grupo J garantido, defronta o Liechtenstein na quinta-feira, em Vaduz, às 19h45 em Lisboa.Após o encontro em Vaduz, Portugal fecha a fase de apuramento no domingo, perante a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.Portugal lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.