Portugal festejou sempre com a Bósnia

As duas nações, que vão ter o seu quinto encontro no sábado no Estádio da Luz, em Lisboa, na terceira jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, até agora disputaram apenas play-offs e sempre com resultado positivo para o lado luso.A Bósnia, antiga república da extinta Jugoslávia, passou a competir nas provas da UEFA em 1996, no apuramento para o Campeonato do Mundo de 1998, em França, mas só em 2009 se cruzou no caminho de Portugal.No play-off para estar no Mundial de 2010, na África do Sul, com Carlos Queiroz no comando, Portugal venceu na Luz por 1-0, com um golo de Bruno Alves, aos 31 minutos, e repetiu igual resultado em Zenica, mas com um remate certeiro de Raul Meireles, aos 56."Ironia" do destino e do futebol, as duas seleções voltaram a disputar novo play-off dois anos depois, desta vez com Paulo Bento ao "leme" e o objetivo de chegar ao Europeu de 2012, que viria a decorrer na Polónia e Ucrânia.No primeiro confronto, em 11 de novembro de 2019, tudo ficou a zero em Zenica, mas quatro dias depois, também na Luz, Portugal carimbou a passagem com uma goleada por 6-2.Cristiano Ronaldo assinou dois golos (oito e 57 minutos), assim como Hélder Postiga (72 e 82), com Nani, aos 24, e Miguel Veloso, aos 80, a marcarem os outros.