PORTUGAL-França - Números e Curiosidades

- Vai ser o 28.º confronto na história frente à França.- 27 jogos – 6 vitórias para Portugal, 19 para a França (2 empates).- Últimos 3 jogos… 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, mas…- …nos últimos 13 jogos, apenas uma vitória, a tal (2016).- Nesses últimos 13 confrontos… 11 derrotas (!)- E não deixa de ser curioso, nos 27 confrontos… apenas 2 empates (!)Últimos 4 confrontos… não há mais de 1 golo por jogo (!)2015 – Particular – Portugal-0 França-12016 – FINAL EURO – Portugal -1 França – 02020 – Liga das Nações – França-0 Portugal-02020 – Liga das Nações – Portugal-0 França-1Neste século, últimos 8 confrontos, apenas 3 jogadores marcaram a França:- Nuno Gomes – Meia final – euro 2020- Ricardo Quaresma – Particular 2014- Eder – Final EURO 2016- Não marcamos 2 golos aos franceses há 25 anos! Última vez… 1996, num particular (2-3). Fernando Couto e Rui Costa fizeram os golos.EURO 1984 – PORTUGAL -2 FRANÇA-3 (MEIA FINAL)EURO 2000 – PORTUGAL -1 FRANÇA-2 (MEIA FINAL)MUNDIAL 2006 – PORTUGAL -0 FRANÇA-1 (MEIAS FINAL)EURO 2016 – PORTUGAL -1 FRANÇA-0 (FINAL)Liga das Nações 2020 – FRANÇA-0 PORTUGAL-0Liga das Nações 2020 – PORTUGAL-0 FRANÇA-1Curiosamente nunca defrontámos os franceses numa fase de grupos de um Europeu ou Mundial, apenas na Liga das Nações.- Em jogos oficiais… nunca a França venceu por mais do que 1 golo a Portugal (!)- Rui Jordão (1984) – 2 golos nas meias-finais.- Eder (2016)… O GOLO (!)- Peyroteo – 4 golos- Pepe (o tal da estátua no estádio do Restelo) – 4 golos- Matateu – 2- Jordão -2- Eusébio -2- José Manuel Martins - 2Ronaldo ainda não marcou golos à França.- Portugal completou com a Alemanha… 639 jogos na sua história.- Com a França será o jogo 640 (!)- Apenas 3 derrotas nos últimos 31 jogos (!)- Desde a derrota no Mundial 2018 com o Uruguai… Portugal jogou 31 jogos, só perdendo 3, foi no apuramento para o Europeu 2020 na Ucrânia (1-2), com a França (0-1) para a Liga das Nações e já neste Europeu com a Alemanha (2-4)- 37 jogos – 19 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. 54 golos marcados e 35 golos sofridos.- Somos atualmente o 5.º melhor ataque de sempre (54 golos). À frente só a Alemanha (76), Países Baixos (65), França (64) e Espanha (55).





- Das 9 hipóteses possíveis, Portugal só não passa se perder com a França e a Hungria vencer ou... se perder por 3 ou mais golos com a França.





- Ainda podemos ficar em primeiro do grupo se vencermos a França e a Alemanha não vencer a Hungri.





- Se ficarmos em 3.º e o 3.º do grupo E também tiver sido apurado, jogaremos nos oitavos com os Países Baixos. Se for o 3.º do grupo C a ser apurado, então jogaremos com a Bélgica.



RECORDES DE RONALDO EM EUROPEUS



- mais edições a jogar (5);

- mais edições a marcar (5);

- mais jogos (23);

- capitão em mais jogos (14);

- mais vitórias (12);

- mais golos (12);

- mais golos em fases finais euros/mundiais (19). Aqui empatado com Klose

- mais jogos a marcar (9);

- mais jogos com pelo menos 2 golos (3);

- jogos nomeado melhor em campo (6);

- edições com prémio de melhor em campo (4);

- 1.º a bisar em 3 europeus consecutivos.





A terminar… as 3 maiores vitórias de sempre de Portugal em europeus:



1996 – PORTUGAL-3 Croácia-0

2000 – PORTUGAL-3 Alemanha-0

2020 – PORTUGAL-3 Hungria-0