Em Matosinhos, a equipa portuguesa chegou ao intervalo com uma vantagem de 34-27 e conseguiu garantir o triunfo graças a um excelente quarto e último período, que venceu por 18-7.O Grupo G é liderado pela Sérvia, em igualdade com Portugal, depois de vencer a Ucrânia, por 82-40, sendo que o primeiro classificado de cada grupo e os quatro melhores segundos se apuram para a fase final do Europeu.