Portugal garante meias-finais do Euro de sub-19

Horas depois de ter goleado a Itália, por 5-1, na segunda jornada, a equipa das quinas viu a Polónia vencer Malta, por 2-0, com golos de Strzalek (59 minutos) e Pieńko (82).Com seis pontos, Portugal, campeão em 2018, assegurou o primeiro lugar do Grupo A, com Itália e Polónia, com três e com desvantagem no confronto direto com os lusos, a lutarem na última jornada pelo segundo lugar e última vaga nas meias-finais, enquanto Malta ainda não pontuou e já está eliminada.





Os seis pontos conquistados por Portugal, com um jogo ainda por realizar com a seleção de Malta, garantem a presença nas meias-finais e o primeiro lugar. Do outro lado, espera ainda para ver o que acontece no grupo onde se encontram Noruega, Espanha, Grécia e Islândia. Para já, três pontos para as duas primeiras seleções, com dois jogos por jogar.