Portugal goleado pela Suécia vai disputar terceiro lugar na Algarve Cup

A Suécia, com ascendente total, dominou a partida do princípio ao fim perante a fraca resposta lusa, mas só chegou aos golos na segunda metade, por Hanna Glas (56 minutos), Amanda Ilestedt (60), Kosovare Asllani (74) e Stina Blackstenius (76).



Portugal tentará agora igualar a sua melhor classificação no torneio (terceiro lugar em 2018 com diferente formato) no reencontro com a Noruega - que as portuguesas bateram por 2-0 esta semana -, a disputar na quarta-feira, no Estádio Algarve (11:00).



A equipa sueca, que soma quatro títulos na Algarve Cup, vai disputar a final, também na quarta-feira, frente à Itália (11:00), no Estádio Municipal de Lagos.



A superioridade da Suécia, segunda do 'ranking' mundial, evidenciou-se na partida desde o primeiro minuto, com uma pressão forte e um ascendente que remetia Portugal (29.º) ao seu meio-campo.



Na primeira oportunidade do jogo, aos três minutos, Filippa Angeldahl rematou ao poste direito da baliza de Patrícia Morais e Stina Blackstenius, apanhada de surpresa, não conseguiu reagir a tempo para a recarga.



Portugal respondeu pouco depois, aos oito, com uma oportunidade flagrante que Diana Silva desperdiçou, depois de ter feito o mais difícil: servida por Tatiana Pinto, surgiu isolada, ultrapassou a guardiã escandinava e, com a baliza escancarada, rematou por cima.



Foi, na verdade, a única grande ocasião de perigo das portuguesas em todo o jogo, apesar de a seleção lusa nunca desistir de tentar equilibrar o jogo, até de tentar sair a jogar desde a sua guarda-redes, mas a 'teia' montada pela Suécia era quase sempre asfixiante.



As suecas construíram várias jogadas de golo neste período, mas pecaram na finalização: Lina Hurtig cabeceou por cima (15), Caroline Seger rematou a centímetros do poste (21) e, no 'falhanço' mais clamoroso, Madelen Janogy, na pequena área, atirou incrivelmente ao lado (38).



O 'sinal mais' das escandinavas prolongou-se, sem surpresa, após o intervalo, e Patrícia Morais ainda impediu, com duas grandes defesas, as tentativas de Hanna Glas (50) e Stina Blackstenius (54), mas não conseguiu evitar o golo inaugural, por Glas, aos 56, na sequência de um canto.



Com a vantagem finalmente desbloqueada, a Suécia foi construindo a goleada sem grande oposição das portuguesas, que foram perdendo motivação e viram Amanda Ilestedt (60), Kosovare Asllani (74) e Stina Blackstenius (76) colocarem os seus nomes no marcador.







Jogo no Estádio Algarve.



Portugal – Suécia: 0-4.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadora:



0-1, Hanna Glas, 56 minutos.



0-2, Amanda Ilestedt, 60.



0-3, Kosovare Asllani, 74.



0-4, Stina Blackstenius, 76.







Equipas:



- Portugal: Patrícia Morais, Lúcia Alves (Catarina Amado, 46), Sílvia Rebelo, Carole Costa, Joana Marchão (Alícia Correia, 69), Dolores Silva, Tatiana Pinto, Fátima Pinto (Francisca Nazareth, 46), Andreia Norton (Andreia Faria, 65), Jéssica Silva (Ana Borges, 65) e Diana Silva (Carolina Mendes, 65).



(Suplentes: Inês Pereira, Rute Costa, Catarina Amado, Alícia Correia, Joana Martins, Suzane Pires, Ana Borges, Carolina Mendes, Ana Seiça, Francisca Nazareth, Andreia Faria e Mariana Azevedo).



Selecionador: Francisco Neto.



- Suécia: Jennifer Falk, Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Emma Kullberg, Amanda Nilden, Filippa Angeldahl (Julia Roddar, 80), Caroline Seger (Hanna Bennison, 62), Johanna Kaneryd (Sofia Jakobsson, 62), Madelen Janogy (Kosovare Asllani, 62), Lina Hurtig (Fridolina Rolfo, 62) e Stina Blackstenius (Anna Anvegard, 77).



(Suplentes: Hedvig Lindahl, Zecira Musovic, Jonna Andersson, Josefine Rybrink, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson, Julia Roddar, Fridolina Rolfo, Anna Anvegard, Hanna Bennison, Olivia Schough e Emma Berglund).



Selecionador: Peter Gerhardsson.







Árbitro: Kim Yu Jeong (Coreia do Sul).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hanna Glas (88).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.