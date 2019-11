Portugal goleia Albânia no arranque do apuramento para o Europeu de sub-17

Em Viseu, no Estádio do Fontelo, o conjunto orientado por José Guilherme marcou por intermédio de André Ferreira, aos 26 minutos, Herculano Nabian, aos 35, Joelson Fernandes, aos 53, e João Resende, aos 87.



Portugal deu o primeiro passo rumo à Ronda de Elite, para a qual se apuram os dois primeiros classificados de cada grupo, num jogo de total domínio dos jovens lusos, perante uma seleção albanesa a revelar muitas dificuldades para chegar com perigo até à área de Portugal.



Portugal quebrou a resistência da Albânia aos 26 minutos, com o lateral direito André Ferreira, a tabelar com Herculano Nabian, e a ganhar espaço na área para rematar rasteiro fora do alcance de Rroku.



Aos 35 minutos, Herculano Nabian isolou-se, ultrapassou o guarda-redes albanês e rematou para a baliza deserta, fazendo o segundo golo de Portugal.



Em desvantagem, a Albânia subiu a linha defensiva e deu mais espaço a Portugal, e, aos 39 minutos, num contra-ataque, Matchói Djaló por pouco não conseguiu desviar para a baliza um cruzamento da direita de Rodrigo Gomes.



No segundo tempo, a tendência de jogo não se alterou, apesar de a primeira oportunidade ter sido da Albânia, com Lusha a ganhar em velocidade aos centrais de Portugal e a obrigar Valentino Rodrigues a uma defesa difícil.



Respondeu Portugal com o terceiro golo, aos 53 minutos, num trabalho individual de Joelson Fernandes, ‘lançado’ no segundo tempo pelo selecionador José Guilherme, passando por vários adversários antes do remate forte e colocado.



João Resende (72 minutos) e Ronaldo Camará (82) estiveram perto do golo, mas só aos 87 minutos João Resende faria o 4-0, na recarga a um remate de Rodrigo Gomes.



A seleção sub-17 de Portugal volta a jogar no sábado, frente à Geórgia, no Estádio João Cardoso, em Tondela, pelas 17h00. O último jogo no grupo 8 de apuramento para a Ronda de Elite será no dia 19 de novembro, em Viseu, pelas 15h00, frente à Ucrânia.