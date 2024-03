Portugal goleia Irlanda e lidera grupo na Ronda de Elite de acesso a Euro sub-17

Depois dos remates certeiros de João Simões, aos 16 minutos, e de Gabriel Silva, aos 30, e de os irlandeses reduzirem aos 33, num penálti convertido por Mason Melia, a equipa das ‘quinas’ lançou-se de vez para a goleada no início da segunda parte, com Gabriel Silva a ‘bisar’, aos 51, e Rodrigo Mora a fechar as contas, na Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga, aos 54.



A equipa às ordens do selecionador João Santos ocupa o primeiro lugar, com três pontos, seguida pela Alemanha e pela Croácia, que empataram hoje 3-3, em Viana do Castelo, e defronta os croatas no próximo jogo, marcado para as 17:00 de sábado, em Vizela.



Apesar das possíveis ocasiões que se perderam pelos erros no último passe ou pelas hesitações no ‘timing’ do remate, Portugal chegou com regularidade à área irlandesa na primeira parte e ‘inaugurou o marcador’ numa recarga certeira de João Simões, após defesa de Joseph Collins a um primeiro remate no interior da área.



A equipa das ‘quinas’ dilatou a conta à passagem da meia hora, num desvio oportuno do seu ponta de lança, antes de a República da Irlanda, quase sempre dependente da iniciativa de Niall McAndrews, beneficiar de uma grande penalidade, após rasteira de Rafael Mota sobre Mason Melia, ponta de lança que converteu o ‘castigo máximo’.



Na segunda parte, Portugal deparou-se com um oponente inexistente no ataque e mais frágil na defesa, tendo dissipado as dúvidas quanto ao vencedor em menos de 10 minutos, a começar pelo cabeceamento ao ângulo superior esquerdo de Gabriel Silva, após cruzamento da direita de Geovany Quenda.



O médio Rodrigo Mora avolumou a vantagem lusa num remate cruzado e rasteiro, descaído para a esquerda, que selou o resultado e precedeu 35 minutos lentos, de controlo luso sem qualquer réplica irlandesa.



Os primeiros classificados de cada um dos oito grupos da Ronda da Elite e os sete melhores segundos classificados juntam-se ao anfitrião Chipre, no Euro 2024, que vai decorrer entre 20 de maio e 05 de junho.











Jogo no Campo n.º 1 da Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga.



Portugal – República da Irlanda, 4-1.



Ao intervalo: 2-1.







Marcadores:



1-0, João Simões, 16 minutos.



2-0, Gabriel Silva, 30.



2-1, Mason Melia, 33 (grande penalidade).



3-1, Gabriel Silva, 51.



4-1, Rodrigo Mora, 54.







Equipas:



- Portugal: Diogo Ferreira, Duarte Soares, Rui Silva, Rafael Mota (Afonso Sousa, 61), Martim Cunha, Eduardo Felicíssimo (David Dalber, 80), Rodrigo Mora (João Trovisco, 61), João Simões, Geovany Quenda (Afonso Vieira, 74), Cardoso Varela e Gabriel Silva (Francisco Silva, 65).



(Suplentes: Miguel Gouveia, João Trovisco, David Dalber, Afonso Sousa, Denilson Santos, Afonso Meireles, Francisco Silva e Afonso Vieira).



Treinador: João Santos.







- República da Irlanda: Joseph Collins, Kaylem Harnett, Luca Calloce, James Roche, Taylor McCarthy (Jaden Umeh, 46), Harry McGlinchey, Matthew Moore, Rory Finneran (Aaron Ochoa, 80), Cathal O’Sullivan (Kyle Fitzgerald, 65), Niall McAndrews (Luke O’Donnell, 65) e Mason Melia (Michael Noonan, 74).



(Suplentes: Oisin Cooney, Michael Noonan, Jaden Umeh, Luke O’Donnell, Finn Sherlock, Aaron Ochoa, Matthew Murray, Egor Vassenin e Kyle Fitzgerald).



Treinador: Colin O’Brien.







Árbitro: Marc Nagtegaal (Países Baixos).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Mota (32).



Assistência: cerca de 700 espetadores.