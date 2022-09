Portugal invicto com a Espanha há mais de uma década

Em 42 encontros, entre oficiais e particulares, a "roja" lidera claramente, com 17 vitórias – mas outros tantos empates -, contra apenas oito lusas, duas nem reconhecidas pela FIFA, devido à Guerra Civil espanhola, e mais 31 golos marcados (79 contra 48).A superioridade assenta, sobretudo, nos jogos disputados em solo espanhol (11 triunfos, contra um), sendo que, em matéria de jogos oficiais, também só há registo de uma vitória de Portugal contra quatro da Espanha, mais cinco empates.O encontro de terça-feira, o 43.º entre as duas seleções, é, porém, em solo luso, onde Portugal lidera o histórico, com mais uma vitória (seis contra cinco), em 19 jogos, não incluindo nestes contas o 1-0 em "campo neutro" (Alvalade) no Euro2004.





Estatísticas favoráveis na última década



A formação das quinas tem vantagem em casa e está também, estatisticamente, invicta desde o desaire por 1-0, selado por um golo de David Villa, nos oitavos de final do Mundial de 2010, precisamente a edição que a Espanha arrebatou.



Na ressaca desse encontro, meses volvidos, Portugal goleou na Luz por 4-0, com um "bis" de Hélder Postiga e tentos de Carlos Martins e Hugo Almeida, seguindo-se cinco igualdades, ainda que a primeira tenha redundado numa derrota lusa nos penáltis.



Em 2012, nas meias-finais do Europeu, num embate disputado em Donetsk, os 120 minutos chegaram sem golos, ficando para a estatística uma igualdade, mas quem seguiu para a final foi a Espanha, ao impor-se por 4-2 nos penáltis.



Os quatro últimos encontros não tiveram tempo extra ou penáltis e acabaram mesmo empatados, o primeiro dos quais na estreia das duas formações no Europeu de 2018, em Sochi, na Rússia, marcado por um "hat-trick" de Cristiano Ronaldo.



Num encontro frenético, com seis golos, Portugal esteve a vencer por 1-0 e 2-1, mas Diego Costa respondeu a Ronaldo e Nacho selou a reviravolta, antes do capitão luso ter a última palavra, aos 88 minutos, empatando o jogo de livre direto.



Em contraste com este jogão, os dois confrontos que se seguiram acabaram como começaram, com empates a zero, o primeiro em Alvalade, em 7 de outubro de 2020, e o segundo no Wanda Metropolitano, em Madrid, em 4 de junho de 2021.



O derradeiro jogo entre as duas seleções aconteceu em 2 de junho de 2022 e acabou empatado a um, na primeira jornada do Grupo A2 da edição 2022/23 da Liga das Nações.



No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, a casa do Betis, os espanhóis adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, por Álvaro Morata, mas a formação lusa ainda conseguiu resgatar a igualdade, com um tento do suplente Ricardo Horta, aos 82.





Portugueses confortáveis em casa



Caso volte a empatar com a Espanha, na terça-feira, Portugal segue para a "final four" da Liga das Nações 2022/23, repetindo o que conseguiu em 2019. Então, em solo luso, a seleção das quinas impôs-se (3-1 à Suíça e 1-0 aos Países Baixos).



Em matéria de jogos em casa com os espanhóis, e antes do 4-0 de Alvalade, em 2010, Portugal venceu por 1-0 em 1938, 4-1 em 1947, 3-1 em 1956, 2-1 em 1964 e 2-0 em 1981, sempre em particulares.



Há ainda a registar o triunfo, por 1-0, conseguido também na casa do Sporting, na terceira e última jornada da fase de grupos do Europeu de 2004, que é considerado, estatisticamente, como sendo disputado em campo neutro.



Em 20 de junho, num embate decisivo, a formação comandada por Luiz Felipe Scolari levou a melhor, seguindo para os quartos de final, graças a um golo do suplente Nuno Gomes, que, aos 57 minutos, bateu Casillas com um remate de fora da área.



O 43.º encontro entre Portugal e Espanha, e 11.º oficial, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, está marcado para terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 19h45, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.