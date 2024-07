Portugal joga com Azerbaijão nos play-offs de acesso ao Euro2025 feminino

Portugal, que procura a sua terceira presença num Europeu, após 2017 e 2022, visita as azeris na primeira mão, em 23 de outubro, e joga a segunda mão em casa, em 29 de outubro.



Caso ultrapasse o Azerbaijão, a seleção lusa irá jogar com a Bielorrússia ou com a República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, cujos jogos estão agendados para 27 de novembro e 03 de dezembro.



A fase final do Campeonato da Europa feminino realiza-se entre 02 e 27 de julho de 2025.