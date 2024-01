Portugal joga em Faro para o Euro de sub-21

O estádio do Farense vai acolher a dupla jornada da equipa lusa no Grupo G, sendo que o primeiro duelo, com as Ilhas Faroé, está agendado para 21 de março, às 17h30, e o confronto com a Croácia realiza-se cinco dias depois, à mesma hora.



Portugal vai defrontar pela primeira vez estes dois adversários na fase de apuramento para o próximo Campeonato da Europa, em que lidera o grupo, com 12 pontos em cinco partidas disputadas.



A seleção comandada por Rui Jorge somou quatro vitórias seguidas, com Andorra (3-0), Bielorrússia, por duas vezes (5-0 e 6-1), e Grécia (2-0), antes de averbar o primeiro desaire, na visita aos helénicos (2-1), em novembro.



A Grécia ocupa o segundo posto do Grupo G, com 11 pontos (em seis jogos), enquanto a Croácia é terceira, com 10 (em quatro), seguindo-se Ilhas Faroé, com sete (em cinco), Andorra (seis) e Bielorrússia (oito), ambas com três.



O primeiro classificado de cada um dos nove grupos e os três melhores segundos apuram-se diretamente para o Europeu do próximo ano, juntando-se à anfitriã Eslováquia. Os restantes segundos colocados terão de disputar um play-off para determinar os derradeiros três apurados.