Portugal joga na Finlândia acesso às Finais Taça Davis de 2024

Será a quinta vez na história que Portugal jogará os play-offs de qualificação para a fase final da histórica competição e frente à Finlândia, que este ano alcançou pela primeira vez as meias-finais.

Pelo segundo ano consecutivo, a equipa capitaneada por Rui Machado vai tentar o apuramento inédito para as Finais da Taça Davis, desta feita diante uma formação, que esta semana, só foi eliminada pelo Canadá, campeão em 2022.