Portugal joga na Suécia com Cristiano Ronaldo em dúvida

A seleção lusa iniciou a defesa do troféu no último domingo com um expressivo triunfo sobre a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro em que já não contou com o seu capitão e maior ‘estrela’, devido a um problema físico.



Ronaldo pode regressar no encontro em Solna, nos arredores de Estocolmo, onde há sete anos carimbou uma das melhores exibições com a camisola das ‘quinas’, quando aplicou um ‘hat-trick’ no triunfo por 3-2, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial2014, no Brasil.



No Friends Arena, Ronaldo pode bater novo recorde, mais uma vez a nível de golos, já que tem 99 e está apenas a um de alcançar a centena com Portugal, marca apenas registada na história do futebol mundial por Ali Daei, que fez 109 ao serviço do Irão, entre 1993 e 2006.



Na segunda-feira, o avançado esteve em pleno e não demonstrou ter qualquer limitação no treino de Portugal no palco do jogo de hoje, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.



Este será o décimo jogo da seleção nacional em solo sueco, onde regista quatro vitórias, três empates e duas derrotas.



O último embate entre as duas seleções aconteceu em 2017, na Madeira, num particular em que os suecos venceram por 3-2, numa das 11 derrotas sofridas pelo selecionador Fernando Santos desde que assumiu a equipa lusa em 2014.



Enquanto Portugal goleou na estreia da Liga das Nações, os suecos foram derrotados em casa na jornada inaugural com a França (1-0).



O Suécia-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie