Portugal mantém oitavo lugar no ranking da FIFA, Bélgica segue no topo

Desde a última atualização, em outubro, Portugal empatou um jogo, com a República da Irlanda (0-0), e perdeu outro, com a Sérvia (2-1), tendo falhado a qualificação direta para o Mundial2022, sendo agora obrigada a disputar os ‘play-offs’ de acesso à fase final.



Ainda assim, a equipa das ‘quinas’ segurou a oitava posição do ranking mundial e ali manter-se-á até ao final do ano, uma vez que só voltará a competir em março, precisamente por altura dos ‘play-offs’.



Bélgica, líder desde 2018, Brasil e França mantêm, respetivamente, os três primeiros lugares da classificação, que tem agora a Inglaterra na quarta posição e a Argentina na quinta, face à queda de duas posições da Itália, que é sexta. Os campeões europeus empataram as duas últimas partidas de apuramento para o Campeonato do Mundo e também foram relegados para os ‘play-offs’.



Por seu lado, a Espanha continua na sétima posição, à frente de Portugal, Dinamarca (nona) e Países Baixos, que entraram para o ‘top 10’ por troca com o México, que caiu para 14.º.



Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, a Polónia, de Paulo Sousa, é a mais bem classificada, apesar de ter caído quatro lugares, para o 27.º, enquanto a Coreia do Sul, de Paulo Bento, subiu de 35.º para 33.º. Já o Egito, de Carlos Queiroz, desceu uma posição, para a 45.ª.



Os Camarões (50.º), de António Conceição, e o Bahrain (90.º), de Hélio Sousa, progrediram uma posição no ranking, ao passo que o Togo, de Paulo Duarte, registou uma subida de nove lugares, do 134.º para o 125.º.



No que diz respeito aos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde (73.º), Guiné-Bissau (106.º), Moçambique (117.º), Angola (127.º) e São Tomé e Príncipe (189.º) confirmaram a tendência de subida. Macau (182.º) e Timor-Leste (194.º) mantiveram os respetivos postos.