Portugal mantém quinto lugar no "ranking" da FIFA

No primeiro "ranking" da FIFA de 2021, foram considerados um total de 43 jogos internacionais, numa lista em que se registaram poucas alterações, com as 32 primeiras seleções a serem as mesmas da anterior atualização.Fecham o "top-10" as seleções da Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália., respetivamente.

No "ranking", Marrocos (33.º, subida de dois lugares) e Mali (54.º, subida de três) foram as seleções que mais progrediram.