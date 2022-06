Portugal não perde em Espanha desde os tempos de Di Stéfano

Nesse dia, em Madrid, um golo de "Dom" Alfredo Di Stéfano, avançado nascido em Buenos Aires, em 1926, e falecido em 2014, aos 88 anos, selou aquele que ainda é o derradeiro triunfo, e 11.º, da Espanha na receção a Portugal.Depois desse embate, seguiram-se cinco jogos e outras tantas igualdades, todas em jogos particulares: 1-1 em 1979 (Vigo), 1-1 em 1991 (Castellón), 2-2 em 1994 (Vigo), 1-1 em 2002 (Barcelona) e 0-0 em encontro disputado no ano passado (Madrid), em vésperas do Euro2020.Quanto à vitória lusa, aconteceu há quase 85 anos, em 28 de novembro de 1937, em Vigo, onde Portugal venceu por 2-1, com tentos de Pinga e Valadas, mas o jogo nem é reconhecido pela FIFA, devido à Guerra Civil espanhola (entre 1936 e 1939).





Única vitória oficial



O embate marcado para esta quinta-feira, em Sevilha, será o 18.º em solo espanhol e o 10.º oficial entre os dois conjuntos, sendo que, a "sério", Portugal também só venceu uma vez.



O único triunfo sem ser em jogos particulares data de 20 de junho de 2004, dia em que Portugal superou os espanhóis por 1-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na terceira jornada da fase de grupos do Euro2004.



Depois de um desaire com a Grécia (1-2) e de um triunfo sobre a Rússia (2-0), Portugal estava obrigado a vencer os espanhóis para não cair na fase de grupos do "seu" Europeu e conseguiu-o, graças a um golo de Nuno Gomes, que bateu Casillas aos 57 minutos.



No que foi o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo como titular da seleção "AA" em jogos oficiais, o então avançado do Benfica resolveu com um remate de fora da área, num embate em que entrou apenas ao intervalo, em substituição de Pauleta.



O conjunto comandado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari qualificou-se, assim, para os quartos de final e acabou por atingir a final, a primeira de sempre da seleção portuguesa de futebol, para voltar a perder com os gregos (0-1).



Empates e derrotas



Nos restantes jogos oficiais registaram-se quatro empates e quatro triunfos espanhóis.



A Espanha venceu os dois jogos de apuramento para o Mundial de 1934 (9-0 em casa e 2-1 fora) e somou um triunfo (5-1 em casa) e um empate (2-2 fora) no duelo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 1950.



Mais de três décadas depois, em 1984, os dois conjuntos encontraram-se pela primeira vez numa fase final e registou-se um empate 1-1, na fase de grupos, com António Sousa a adiantar a formação das ‘quinas’ e Santillana a resgatar o empate. Acabaram por seguir ambos para as meias-finais.



Após o triunfo luso de 2004, a Espanha "vingou-se" nos dois jogos seguintes em fases finais, rumo ao título, ao bater Portugal por 1-0 nos "oitavos" do Mundial de 2010 e por 4-2 nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos, nas meias-finais do Europeu de 2012.



Num jogo sem a mesma transcendência, a contar para a primeira jornada da fase de grupos do Mundial de 2018, registou-se um empate a três golos, em Sochi, onde brilhou Ronaldo, com um "hat-trick", a anular o "bis" de Diego Costa e o tento de Nacho.



Quatro empates consecutivos



Contando jogos oficiais e particulares, portugueses e espanhóis vão numa série de quatro empates consecutivos, sendo que é preciso recuar a 2010 para encontrar vitórias.



A Espanha venceu por 1-0 nos "oitavos" do Mundial desse ano, em 29 de junho, na Cidade do Cabo, com um tento de David Villa, e Portugal goleou por 4-0 na Luz, em 17 de novembro, com golos de Carlos Martins, Hélder Postiga, que "bisou", e Hugo Almeida.



Em termos globais, a vantagem é clara dos espanhóis, que somam 17 triunfos, contra oito, e 78 golos marcados, contra 47, isto num duelo com 16 igualdades.





O 42.º encontro entre Portugal e Espanha, e 10.º oficial, está marcado para esta quinta-feira, no Estádio Benito Villamarín, a casa do Betis, em Sevilha, a partir das 20h45 locais (19h45 em Lisboa), com arbitragem do inglês Michael Oliver.