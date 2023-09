Portugal nas "meias" do Euro feminino de basquetebol 3x3

A equipa das quinas, que participa pela segunda vez consecutiva na competição, já tinha assegurado a melhor classificação de sempre em Europeus 3x3 ao chegar aos "quartos", na quarta-feira, ao terminar no segundo lugar do Grupo C, apenas atrás da Lituânia.



Frente à seleção francesa, número um do ranking europeu, a seleção lusa, 22.ª da hierarquia, impôs-se por 13-7 e garantiu um dos quatro primeiros lugares na competição, disputando ainda hoje a presença na final, frente aos Países Baixos, a partir das 15h30 em Lisboa.



No embate com as gaulesas, Laura Ferreira, com cinco pontos e seis ressaltos, Emília Ferreira, com sete ressaltos e dois pontos, e Márcia da Costa, com quatro pontos e outros tantos ressaltos, destacaram-se na seleção lusa, que teve ainda Joana Soeiro a assinar dois pontos.



Hortense Limouzin, com quatro pontos e outros tantos ressaltos, e Miriam Djekoundade, com um ponto e quatro ressaltos, foram as mais cotadas na seleção detentora do troféu e recordista de triunfos, com quatro, em sete edições.



Apesar de nunca terem vencido a competição, os Países Baixos foram duas vezes finalistas, entre as quais na última edição, tendo sido terceiros em 2017 e quartos em 2014 e 2019 – só ficaram fora dos quatro primeiros lugares em 2016 e 2021.



A final e o jogo de atribuição do terceiro lugar também vão ser disputados hoje, a partir das 19h55 e 18h55, respetivamente.