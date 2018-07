Portugal nas meias-finais do Europeu Sub-19

Lusa Comentários 22 Jul, 2018, 18:29 / atualizado em 23 Jul, 2018, 08:43 | Seleção Nacional

O Mundial de futebol de sub-20 realiza na Polónia, de 23 de maio a 15 de junho de 2019.

Um grande golo de João Filipe abriu o caminho para um triunfo mais ou menos tranquilo, na execução de um livre direto que não deu hipóteses ao guarda-redes finlandês, Leislathi, que ainda se esticou todo em vão.



No entanto, antes do golo, já a seleção portuguesa dava sinais claros de querer chegar cedo ao golo e, aos 33 minutos, aumentou a vantagem, por José Gomes, com João Filipe, mais uma vez, a ter um papel crucial num lance de insistência no lado direito da grande área, com o médio do Benfica a 'picar' a bola por cima de Tikkanen para a finalização de José Gomes, de cabeça, na cara do guarda-redes finlandês.



A seleção anfitriã acusou muito os golos e até ao intervalo não foi capaz de reagir, com Portugal a controlar o jogo e a ameaçar, por Trincão, que não chegou ao terceiro golo por ter chegado uns centésimos de segundo atrasado ao cruzamento do lateral esquerdo de Rúben Vinagre.



Na segunda parte, José Gomes acusou alguns problemas físicos e acabou por ser substituído, aos 54 minutos, por Mesaque Dju, que viria a estar em destaque pela precipitação que revelou na finalização de vários lances.



Dois minutos depois de entrar, atrapalhou-se depois de Trincão o solicitar à entrada da área e desperdiçou uma boa oportunidade de 'matar' o jogo, e Vertainen, aos 60, obrigou Diogo Costa a uma defesa apertada e incompleta, com um remate fora da área.



Aos 67 minutos, foi a vez de Leislathi evitar o terceiro golo luso a remate de Mesaque Dju, que protagonizaria o lance mais caricato do Europeu, aos 74, quando Rúben Vinagre se isolou e à saída do guarda-redes da casa tocou para Mesaque Dju encostar para o fundo das redes, mas este desequilibrou-se um pouco no momento de rematar e rematou ao lado, com a baliza escancarada.



O avançado do Benfica conseguiu 'salvar a honra' nos descontos, aos 90+4 minutos, quando fez o terceiro golo. num lance semelhante, desta vez com a assistência de João Filipe, limitando-se a tocar a bola para o fundo das redes.



Com este triunfo, Portugal garantiu o segundo lugar do grupo A, com seis pontos, menos um do que a Itália, que garantiu o primeiro lugar ao empatar 1-1 com a Noruega, que ficou em terceiro lugar, com quatro pontos, enquanto a seleção anfitriã não somou qualquer ponto.







Jogo no Estádio Elisa, em Vaasa.



Finlândia - Portugal, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, João Filipe, 20 minutos.



0-2, José Gomes, 33.



0-3, Mésaque Dju, 90+4.







Equipas:



- Finlândia: Leislathi, Virtanen, Vesiaho, Tikkanen (Suhonen, 69) Jantti (Mattsson, 46), Ademi (Jokelainen, 76), Stavitski, Oksanen, Ylatupa, Mohamed e Vertainen.



Selecionador: Juha Malinen.



- Portugal: Diogo Costa, Thierry Correia, David Carmo, Romain Correia, Rúben Vinagre, Florentino Luís, Miguel Luís, Domingos Quina (Nuno Henrique, 87), João Filipe, Francisco Trincão (Francisco Moura, 72) e José Gomes (Mesaque Dju, 54).



Selecionador: Hélio Sousa.







Árbitro: Sandro Scharer (Suíça).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Thierry Correia (56).