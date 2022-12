Portugal no 22.º lugar do ranking feminino da FIFA

Em relação à última atualização, em outubro após o "play-off" de acesso ao Mundial, a equipa das quinas sobe um lugar e mantém, assim, o seu trajeto ascendente.





Na UEFA, Portugal surge como a 14.ª seleção mais cotada do ranking.





Recorde-se que para esta atualização contribuíram os dois jogos de preparação realizados no passado mês de novembro, frente à Costa Rica (1-0) e Haiti (5-0).





No pódio, os Estados Unidos continuam na liderança, seguidos pela Suécia e Alemanha, que inverteram posições.





Subida de oito lugares em 2022





O ano de 2022 foi bastante positivo para o conjunto liderada por Francisco Neto.





A equipa das quinas iniciou o ano na 29.ª posição, caiu para o 30.º lugar em junho, mas conseguiu recuperar nos meses seguintes, após a participação no Europeu, a excelente prestação na reta final da qualificação para o Mundial de 2022 (vitória sobre a Sérvia e Turquia) e o respetivo "play-off" (triunfos sobre a Bélgica e Islândia).





Para 2023 o objetivo será com certeza continuar a subir na tabela, mas há também outra grande missão em vista: o Mundial.





Após esta longa caminhada, Portugal tem ainda um encontro no "play-off" intercontinental, em fevereiro de 2023, diante de Camarões ou Tailândia. Em caso de vitória, estará pela primeira vez no Campeonato do Mundo.