Portugal perde com Alemanha no apuramento para Europeu sub-17 feminino

Na partida da segunda jornada do Grupo 4 da Liga A, entre duas equipas que tinham goleado na ronda anterior, as germânicas exibiram a sua superioridade para seguir em frente na qualificação, triunfando com golos de Loreen Bender (‘bis’ aos 26 minutos, de penálti, e 53) e Paulina Platner (83), apesar da boa réplica das portuguesas, que reduziram por Inês Simas (58, de penálti).



O futuro de Portugal, agora no segundo lugar em igualdade pontual com a Finlândia, joga-se no domingo, no Estádio Algarve (17:00), frente à Bósnia-Herzegovina, bastando um empate para a equipa lusa ficar entre as três primeiras do grupo, vagas que dão acesso à fase seguinte do apuramento.



O início do jogo foi relativamente equilibrado, com Mafalda Mariano a ter o primeiro remate, ligeiramente por cima (quatro minutos), mas, a partir dos 20 minutos, a Alemanha começou a impor um ascendente.



Mara Alber desperdiçou uma boa oportunidade, aos 22, e três minutos depois ‘ganhou’ uma grande penalidade, por falta de Bruna Ramos, convertida por Loreen Bender para abrir o marcador.



Logo a seguir, Portugal podia ter empatado, mas Cristiana Martins, ‘na cara’ de Eve Boettcher, permitiu a defesa da guardiã alemã.



Até ao intervalo, o golo podia ter caído para qualquer lado, mas Victória Ferreira impediu o ‘tiro’ de Alber a dois tempos, aos 40, e Boettcher travou com uma grande defesa um remate da lateral Bruna Ramos, após boa jogada individual pela direita (42).



As germânicas entraram bem no segundo tempo e rapidamente chegaram ao 2-0: Alara Sehitler rematou para grande defesa de Victória Ferreira e marcou o respetivo canto para Loreen Bender ‘bisar’, cabeceando sem marcação no ‘coração’ da área.



Portugal reduziu pouco depois, aos 58 – Inês Simas converteu penálti após derrube de Jella Velt sobre Cristiana Martins –, e ainda manteve o sonho do empate durante alguns minutos, com Bruna Ramos a atirar ao lado na ocasião mais flagrante (68).



As aspirações lusas findaram aos 83, quando Anne Reif, em jogada pela direita, rematou para defesa de Victória Ferreira e Paulina Platner, na recarga, ‘empurrou’ facilmente para a baliza vazia.