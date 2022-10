Portugal perde com Noruega no apuramento para Europeu feminino de sub-19

A atacante Cathinka Tandberg adiantou as nórdicas aos 10 minutos, com Cristiana Martins a igualar o marcador para as portuguesas já na segunda parte, aos 61.



Mas Signe Gaupset devolveu a vantagem à Noruega, aos 73, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro inglês Abigail Marriott, ditando a derrota das comandadas do selecionador luso Carlos Sacadura neste embate do grupo 7 da Liga A.