Portugal - Polónia, Liga das Nações na RTP

Acompanhe o jogo Portugal - Polónia O embate frente aos polacos vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.Acompanhe o jogo Portugal - Polónia em direto na RTP1 e com relato na Antena1

Robert Lewandowski, a principal estrela da Polónia, é uma ausência certa no relvado, o que dificulta as ambições polacas.



Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.