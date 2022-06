Portugal procura estratégia para vencer a República Checa

Depois de na segunda-feira apenas ter contado com os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção na vitória contra a Suíça (4-0), o selecionador luso, Fernando Santos, já deverá ter hoje no relvado os titulares de domingo, que fizeram trabalho de recuperação.O apronto no principal relvado na Cidade do Futebol, em Oeiras, está agendado para as 17h00, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, pelas 16h30.No domingo, Portugal alcançou a primeira vitória na prova graças aos tentos de William Carvalho (15 minutos), Cristiano Ronaldo (35 e 39) e João Cancelo (68), um triunfo que deu também a Portugal a liderança na "poule".Com esta goleada, Portugal passou a liderar o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou na receção à Espanha (2-2), terceira colocada, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.