Portugal procura os "quartos" do Europeu de sub-17

A equipa das quinas busca a vitória e, assim, se apurar para os quartos-de-final do Campeonato da Europa da categoria, visto que a Alemanha já garantiu a passagem à próxima fase, no Grupo C.





Na última segunda-feira a seleção nacional deu continuidade aos trabalhos de preparação, tendo em vista o encontro frente à congénere da França.



Em vésperas desta partida decisiva frente aos gauleses, o técnico Filipe Ramos e o atleta André Moreira foram os rostos da confiança.



Filipe Ramos, treinador nacional, perspetivou desta forma o encontro: "Estamos confiantes, viemos de uma vitória, nós jogamos bem contra a Escócia, entendo que o resultado não espelha aquilo que se passou nos 90 minutos. Fomos claramente melhores e poderíamos ter resolvido o jogo antes. Sinto a equipa confiante, é um jogo que só temos um resultado que é a vitória, sabemos que o empate não nos permite jogar os quartos-de-final e nós queremos muito lá chegar".



"Nós estamos bem, vimos de uma vitória, a vitória fez-nos bem. Eu sinto-os muito mais felizes, como é evidente, se jogarmos bem, vamos conseguir fazer o nosso jogo, o jogo que nos caracteriza e nós vamos em ascendente, o que pode ser determinante para o resultado. Mas como é evidente a França jogo com dois resultados e é uma boa equipa", concluiu o técnico.



André Moreira assegura concentração total



O guarda-redes da equipa nacional também fez a antevisão do jogo: "Estamos bem, a vitória fez-nos levantar ainda mais o espírito do grupo e agora estamos completamente focados no encontro frente à França. Não queremos sair daqui na fase de grupos, queremos passar à próxima fase e honrar o nome de Portugal. Sabemos o que temos de fazer dentro de campo, o que temos de fazer na defesa e ataque e qual terá de ser o nosso pensamento para nunca irmos abaixo em qualquer momento da partida. Estamos confiantes e mais focados do que nunca para servir o nosso país e sairmos vitoriosos".



Sobre o adversário admitiu: "Os franceses são fortes, têm uma equipa muito bem organizada, mas estamos a trabalhar para os conhecermos ainda melhor e conseguirmos triunfar no encontro de amanhã. Estamos unidos e concentrados no nosso objetivo principal neste momento que é passar a fase de grupos, depois disso os objetivos serão outros".