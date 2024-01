Portugal qualifica-se para a Ronda Principal do Euro2024 de andebol

A seleção portuguesa de andebol viu hoje confirmado o apuramento para a Ronda Principal do Campeonato da Europa que decorre na Alemanha, face à vitória da Dinamarca sobre a Grécia, por 40-28, na segunda jornada do Grupo F.

Faltando apenas uma jornada por disputar na primeira fase, Portugal, que hoje bateu a República Checa (30-27), e Dinamarca dividem a liderança, ambos com quatro pontos, enquanto os gregos e os checos continuam sem pontuar e já não têm qualquer possibilidade de alcançar um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à ronda seguinte.



Na última jornada do Grupo F, agendada para segunda-feira, a seleção nacional vai defrontar precisamente os tricampeões mundiais para decidir quem assegura o primeiro posto da ‘poule’, a partir das 19:30 (hora em Lisboa), depois de Grécia e República Checa jogarem entre si (17:00).



Esta é a terceira vez que Portugal se qualifica para a ‘main round’ de um Europeu de andebol, após 2002 e 2020, sendo que na próxima fase a equipa lusa e a Dinamarca vão ficar integradas no Grupo II, juntamente com os dois primeiros classificados dos grupos D e E da primeira fase.



O Euro2024 de andebol decorre até 28 de janeiro, na Alemanha.