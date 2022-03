Portugal quer juntar-se a Alemanha, Espanha e França

Se conseguir este objetivo, a formação das quinas continua sem falhas – 12 em 12 – desde o Euro2000, replicando o que germânicos, espanhóis e franceses conseguiram sem ter de passar pelos "play-offs".A Alemanha venceu o Grupo J, ficando imediatamente à frente da Macedónia do Norte, a Espanha ganhou o Grupo B, superiorizando-se à Suécia, e a França conquistou o primeiro lugar do Grupo D, superando a Ucrânia.Neste grupo de elite, já não está a Itália, desde que falhou o Mundial de 2018, sendo que voltou a claudicar na qualificação para a edição de 2022, desta vez ao perder nas meias-finais dos "play-offs" na receção à Macedónia do Norte (0-1), perdendo a possibilidade de jogar a final com Portugal.A formação das quinas ainda soma mais três presenças em meias-finais (Europeus de 2000 e 2012 e do Mundial de 2006), mas é, ainda assim, deste quarteto "omnipresente" em fases finais, a seleção que, neste período, tem pior currículo.A França (2018), a Alemanha (2014) e a Espanha (2010) conquistaram as últimas três edições do campeonato do Mundo, sendo que os espanhóis ainda lhe juntam dois Europeus (2008 e 2012) e os gauleses um (2000).