Portugal realiza único treino em Split antes do jogo com a Croácia

Na derradeira sessão, que está marcada para as 16h30 (hora de Lisboa), no Estádio Poljud, o selecionador Fernando Santos deverá ter à disposição os 23 atletas que viajaram para a Croácia, depois de no domingo, ainda na Cidade do Futebol, os titulares com a França terem feito apenas trabalho de recuperação.Antes do treino, a partir das 15h30, Fernando Santos e um jogador vão fazer a antevisão do encontro com os croatas.No sábado, Portugal, que é o detentor do troféu, falhou a qualificação para a "final four" da Liga das Nações, ao perder por 1-0 na receção à França, que, por seu lado, assegurou o primeiro lugar do grupo e a presença nas meias-finais.Com um encontro por disputar no Grupo 3 da Liga das Nações A, a equipa das quinas é segunda classificada, com 10 pontos, menos três do que os franceses. A Croácia e a Suécia, que visita a França, têm ambas três pontos e ainda lutam pela manutenção na Liga A da prova.

A partida entre Portugal e Croácia está marcada para terça-feira, às 19h45, no Estádio Poljud, em Split, e será dirigida pelo inglês Michael Oliver.