Portugal recebe a Bielorrússia para o Euro2023 de sub-21

Os vice-campeões europeus defrontam a Bielorrússia em 6 de setembro, no Estádio José Gomes, num encontro que tem início agendado para as 19h00.Portugal, que na última edição do Europeu foi derrotado na final pela Alemanha (1-0), está integrado no grupo D, juntamente com Grécia, Chipre, Islândia, Bielorrússia e Liechtenstein.

A fase final do Europeu de sub-21 de 2023 vai decorrer na Geórgia e Roménia.