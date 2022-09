Portugal recebe Bélgica e Islândia no `play-off` europeu do Mundial2023 feminino

No caso se conseguir o apuramento, a formação das ‘quinas’ irá medir forças com a Islândia, também em solo luso, na segunda ronda, num embate agendado para 11 de outubro.

Para alcançar inédita presença no Mundial, Portugal terá de ultrapassar as duas rondas, sendo que, dos três vencedores da segunda, os dois melhores (pontos na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda) seguem para a fase final e o pior para um ‘play-off’ Intercontinental.