Portugal recebe Espanha e Andorra em jogos particulares

Portugal, que ainda não realizou qualquer partida em 2020 devido à pandemia de covid-19, defronta os espanhóis em Lisboa em 7 de outubro e, um mês depois, em 11 de novembro, também na capital, recebe Andorra.A seleção nacional já tinha um particular agendado com Espanha, em junho, em Madrid, que serviria de preparação para a fase final do Euro2020, mas o encontro acabou por ser cancelado por causa da pandemia.Em setembro, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações frente a Croácia e Suécia, num Grupo 3 que inclui ainda a França, que será igualmente rival de formação lusa na fase final do próximo Europeu, adiado para 2021.A seleção nacional recebe a Croácia em 5 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna para defrontar a Suécia.

Em outubro, após o particular com Espanha, Portugal joga fora com a França, em 11, e recebe a Suécia, a 14. No mês seguinte, a equipa das quinas fecha esta fase da Liga das Nações com a receção a França, em 14 de novembro, e com uma deslocação à Croácia, em 17.