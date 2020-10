Portugal recebe Espanha num particular que marca o 40.º duelo ibérico

As duas equipas encontram-se quando estão numa altura crucial da fase de grupos da Liga das Nações e, por isso, tanto Fernando Santos como Luís Enrique deverão poupar alguns jogadores, já que têm dois jogos importantes para essa competição neste início de outubro.



Do lado de Portugal, figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pepe poderão ser poupadas, embora o central do FC Porto, caso seja utilizado, alcança uma marca importante.



Se subir ao relvado de Alvalade, Pepe, aos 37 anos, torna-se no defesa mais internacional de sempre da seleção portuguesa, com 111 jogos, e ultrapassa o registo de Fernando Couto.



Por seu lado, o guarda-redes Rui Silva, o defesa Rúben Semedo e o avançado Daniel Podence poderão alcançar a sua primeira internacionalização, assim como o lateral-esquerdo Nuno Sequeira, chamado para colmatar a ausência de Mário Rui, impossibilitado de viajar devido a restrições com a pandemia da covid-19 em Itália, e o central Domingos Duarte, que rendeu José Fonte, infetado com o novo coronavírus.



Em 39 duelos (o primeiro está registado em 1921), Portugal tem um registo bastante negativo, com apenas oito triunfos, aos que se juntam 14 empates e 17 derrotas. O último embate aconteceu na fase de grupos do Mundial2018, em Sochi, na Rússia, e terminou numa igualdade (3-3), com um "hat-trick" de Cristiano Ronaldo.



Este encontro vai também vai servir de teste fora do relvado, depois de ter sido autorizada a ocupação de 5% da lotação do estádio com público, em plena pandemia da covid-19.



Depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente na ‘casa’ do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações.



O Portugal-Espanha está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do italiano Paolo Valeri.