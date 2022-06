Portugal recebe Suíça à procura da primeira vitória

Em Sevilha, no Estádio Benito Villamarín, tudo parecia encaminhado para os lusos saírem derrotados, face ao golo de Álvaro Morata, aos 25 minutos, mas um tento do recém-entrado Ricardo Horta, aos 82, evitou o desaire da seleção nacional na estreia.O selecionador luso, Fernando Santos, revelou, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com a Espanha, que iria fazer uma rotação, face ao calendário “claramente exagerado”, com quatro encontros de apenas 11 dias.Desta forma, é esperado queApesar de Portugal e Espanha serem os principais favoritos a conseguir o primeiro lugar do grupo e o único que dará acesso à "final four" da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019, os helvéticos têm uma palavra a dizer.