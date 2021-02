Portugal recebe torneio de qualificação para o Europeu de sub-17 de 2022

Portugal vai ser o anfitrião do torneio da primeira fase de qualificação para o Europeu de futebol de sub-17 de 2022, que junta a seleção das ‘quinas’, Ucrânia, País de Gales e Cazaquistão, informou hoje a UEFA.