Portugal reencontra França no campo onde foi Campeão Europeu

Um jogo em que o selecionador de França, Didier Deschamps, espera um Portugal na “máxima força”, apesar dos recentes casos de jogadores lusos infetados com covid-19, e garantiu que a derrota na final do Euro2016 de futebol “está esquecida”.



“Esse jogo está no passado e não pode ser mudado. Perdemos, por isso não há nada para lembrar. Quando são memórias positivas, sim. Eles [Portugal] tornaram-se campeões europeus e esse jogo serviu para aprendermos e fomos mais tarde campeões mundiais”, afirmou Didier Deschamps.Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3.

No agrupamento da Liga A, lusos e franceses somam seis pontos, com a formação das ‘quinas’ a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem com zero.O França-Portugal está agendado para as 19:45 (20:45 horas locais) e terá arbitragem do espanhol Carlos Del Cerro Grande.