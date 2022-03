Portugal segura a esperança frente à Turquia

Reagiu a seleção turca. O primeiro remate surgiu por Cengiz Ünder e, pouco depois, num lance perigoso, Berkan Kutlu por pouco empatava num cabeceamento perto da baliza do titular Diogo Costa. Os turcos subiram a pressão e foram criando alguns lances mais perigosos.



Ao passar da meia hora de jogo, Portugal retomou aos comandos da partida, remetendo novamente a Turquia ao seu meio campo.



Ainda antes do intervalo o 2-0. Novamente troca rápida de bola junto à àrea turca, cruzamento diagonal de Otávio a encontrar a cabeça de Diogo Jota para o segundo de Portugal e uma vantagem mais tranquila.



No regresso dos balneários, um remate de Bernardo Silva, devidamente defendido, deixou os turcos em sentido.



Pouco depois, as mãos de Ugurcan Çakir tiraram o golo da cabeça de Ronaldo. Também Jota, com a baliza aberta, precipitou-se num remate que saiu por cima.



Num Estádio do Dragão animado, Portugal ia dominando como queria e Diogo Costa mostrava segurança entre os postes neste seu primeiro jogo como titular. No entanto, num lance de alguma passividade defensiva, Burak Yilmaz, reduziu para 2-1, num golo que veio relançar o jogo, aos 65 minutos.

Diogo Jota, aos 10 minutos, esteve na "cara do golo", após um cruzamento o jogador do Liverpool atirou por cima da baliza quase em cima da linha de golo.Perto dos 15 minutos, o golo de Otávio, na sequência de uma boa jogada e um excelente remate de Bernardo Silva, com o esférico a ir ao poste e, do lado contrário, Otávio bem oportuno a conseguir o remate bem sucedido (1-0).