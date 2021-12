Portugal sobe ao 29.º lugar do ranking de futebol feminino

A seleção orientada por Francisco Neto, que na última divulgação do ranking, em agosto, estava em 30.º, subiu um lugar na lista e conseguiu igualar a sua melhor classificação de sempre, chegando de novo ao 29.º lugar, posição que tinha já atingido em abril deste ano.



Portugal está a disputar o acesso ao Mundial2023, ocupando o segundo lugar do grupo H, com 13 pontos em seis jogos, atrás da líder Alemanha, terceira do ‘ranking’, que tem 18, uma vez que venceu todos os jogos.



Na atualização divulgada existem apenas duas alterações nas 10 primeiras, com a França a ultrapassar os Países Baixos e a chegar ao quarto lugar, enquanto a Espanha também subiu uma posição e está em nono.



O ranking da FIFA é liderado pelos Estados Unidos, com a Suécia no segundo lugar e a Alemanha em terceiro.