Portugal sub-17 vence Islândia por 4-2 e garante "quartos"

RTP Comentários 10 Mai, 2019, 18:53 / atualizado em 10 Mai, 2019, 19:14 | Seleção Nacional

A Seleção Nacional sub-17 defrontou, esta sexta-feira, a congénere da Islândia, em partida da 3.ª jornada do Grupo C do Europeu sub-17 e venceu por 4-2.



A formação lusa ficou em segundo lugar do Grupo C, depois da Hungria ter batido a Rússia por 3-2 e completado uma fase de grupos inteiramente vitoriosa.



Em Longford, a equipa lusa adiantou-se aos 32 minutos, por Bruno Tavares, a Islândia ainda igualou, através de Johannesson, aos 37, Fábio Silva recolocou Portugal na frente, aos 46, para Ellertsson, aos 71, dar nova esperança aos islandeses. Paulo Bernardo, aos 76, e Filipe Cruz, aos 84, anotaram os golos que permitiram o apuramento de Portugal para a fase seguinte.



Num grupo que teve vitória da Hungria - obteve o pleno de triunfos -, Portugal assegurou o segundo posto. O empate não servia a Portugal, que precisava de vencer o jogo para passar aos quartos de final do Europeu. Portugal junta-se assim à Hungria, França, Holanda, República Checa, Espanha, Itália e Bélgica na fase seguinte.





Portugal jogará assim no próximo dia 12 de maio, domingo, às 19h00, frente ao vencedor do grupo D que será Itália ou Espanha.







Ficha de jogo no site da FPF