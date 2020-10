Portugal tem apenas um triunfo em casa frente à Suécia

Empates sombrios



A única vitória portuguesa em casa foi em 15 de novembro de 2013, e num jogo oficial, na primeira mão do “play-off” de acesso ao Mundial2014, por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, com um golo de Cristiano Ronaldo já perto do fim, aos 82 minutos.Paulo Bento era o selecionador nacional nessa altura e, dias depois, Portugal viria a garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo com novo triunfo, em Solna, por 3-2, com um “hat-trick” de Ronaldo.Depois desse “play-off”, as duas equipas voltaram a encontrar-se, em 28 de março de 2017, num particular realizado no Funchal, na Madeira, e a Suécia regressou aos triunfos, por 3-2.Portugal até chegou ao intervalo com dois golos de vantagem (2-0), materializada por Ronaldo, que marcou na sua terra natal, e Andreas Granqvist, na própria baliza, mas os escandinavos deram a volta na segunda parte, com um “bis” de Claesson e um lance infeliz de João Cancelo, já em tempo de descontos.Foi a quinta vitória sueca em solo luso, 62 anos depois da primeira, em 1955, por 6-2, em Lisboa, num particular que assinalou o primeiro embate de sempre entre as duas nações. José Águas fez os dois golos de Portugal nesse encontro.Seguiram-se mais três desaires para Portugal em solo luso, por 2-1 em 1966, no caminho para o Europeu, novamente por 2-1 em 1981, no apuramento para o Mundial, e 3-1 em 1984, também na qualificação para o Campeonato do Mundo.Só em outubro de 1986 é que Portugal conseguir fugir pela primeira vez à derrota, a jogar em casa, com um empate a uma bola, com Coelho a fazer o golo da seleção nacional, na fase de apuramento para o Euro88, que viria a falhar.Até ao primeiro triunfo, em 2013, com o tal golo de Ronaldo, registaram-se mais dois empates: 2-2 num particular em Coimbra, em 2004, e 0-0 no Porto, em 2009, resultado que obrigou a seleção nacional mais tarde a ter que jogar o “play-off” e ultrapassar a Bósnia-Herzegovina para chegar à fase final do Mundial2010.

A nível global, entre jogos oficiais e particulares, Portugal e Suécia já se encontraram por 19 vezes, com seis vitórias do lado luso, para seis empates e sete derrotas, com 22 golos marcados e 29 sofridos.