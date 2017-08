Portugal tem obrigação de vencer e convencer

Mário Aleixo - RTP 31 Ago, 2017, 12:22 / atualizado em 31 Ago, 2017, 12:22 | Seleção Nacional

Fernando Meira integrava a equipa a equipa nacional que defrontou as Ilhas Faroé num jogo de caráter particular, realizado em Aveiro, a 20 de agosto de 2008.



Portugal venceu por 5-0 com golos de Carlos Martins, Simão Sabrosa, Duda, Bruno Alves e Nani.



O ex-defesa e médio defensivo recordou: “Vencemos com alguma facilidade”.



Sobre o jogo desta quinta-feira adiantou o que espera seja a postura da seleção nacional em campo: “Portugal deve encarar com seriedade este tipo de adversários. Tem obrigação de vencer e convencer”.



A propósito da postura das Ilhas Faroé advertiu: “Este tipo de adversários não tem nada a perder, só se querem mostrar e apresentam-se muito motivados frente a Portugal”.



Mas Fernando Meira, em declarações ao jornalista Nuno Matos, foi mais longe e prolongou a receita do êxito ao afirmar: “É preciso trabalhar a concretização porque na altura de fazer contas todo os golos são importantes”.





O antigo futebolista não hesita ao dizer sem rodeios que acredita no apuramento de Portugal para a fase final do Mundial2018: “Sempre que foi preciso ganhar e marcar Portugal respondeu de forma inequívoca”.No decorrer das suas apreciações sobre a seleção o antigo defesa/médio deixou um reparo: “É importante a renovação. Há jogadores a aparecer. Mas devia olhar-se mais para os talentos dos outros clubes para além dos três ‘grandes’. Entristece-me ver jogadores que não são titulares nos seus clubes fazerem sempre parte das primeiras escolhas da seleção. É uma injustiça”.As últimas palavras de Fernando Meira foram para Cristiano Ronaldo que está sem jogar pelo seu clube devido a um castigo injusto: “É um símbolo, um exemplo para todos. Quando ele joga menos bem, mesmo assim, joga melhor do que os outros a jogarem muito bem. É o capitão. É importante tê-lo no balneário. É o melhor do mundo”, disse a concluir.