Portugal tenta revalidar título europeu de Sub-19

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Jul, 2019, 11:00 / atualizado em 12 Jul, 2019, 11:00 | Seleção Nacional

A 18.º edição do Europeu do escalão, a 11.ª em que a formação das quinas participa, disputa-se entre 14 e 27 de julho, com a seleção treinada por Filipe Ramos a ter a difícil tarefa de igualar o feito de 2018, conseguido pelos pupilos de Hélio Sousa, num grupo que conta com seleções candidatas como Itália e Espanha e ainda a anfitriã Arménia.



Do lote inicial de 23 atletas escolhidos por Filipe Ramos, o guarda-redes João Valido, do Vitória de Setúbal, e os defesas Pedro Ganchas, do Benfica, e Tiago Gonçalves, do Belenenses, acabaram por ser preteridos, assim como o avançado encarnado Umaro Embaló, que se lesionou a poucos dias da partida para a Arménia, entrando para o seu lugar o colega de equipa do Benfica Tiago Gouveia.



Portugal está inserido no grupo da Itália, que defronta em 14 de julho, pelas 18:00 (hora de Lisboa), medindo forças depois com a Espanha, em 17, pelas 15:45, e por fim com a anfitriã Arménia, em 20, pelas 18:00.



Inseridas na poule B estão as seleções da República Checa, República da Irlanda, Noruega e França, três vezes campeã no escalão.



Apuram-se para as meias-finais, agendadas para 24 de julho, os dois primeiros classificados de cada grupo. A final realiza-se em 27.

Grupo de alto risco

Na caminhada para a 11.ª participação no Campeonato da Europa, a formação das quinas venceu o grupo 6 na ronda de Elite sem sofrer golos e com um pleno de vitórias, a primeira diante da Escócia (4-0), graças ao autogolo de Mayo, antes de Umaro Embaló, João Mário e Romário Baro terem feito os restantes.



Seguiu-se o triunfo (3-0) sobre a Turquia, com tentos de Umaro Embaló, Gonçalo Ramos e Nuno Tavares, fechando a ronda com o mesmo resultado, frente ao Chipre, depois de um “hat-trick” de Pedro Neto.

Finais de má memória

Nas quatro finais em que Portugal esteve presente, venceu apenas uma, precisamente a do ano passado, diante dos transalpinos, por 4-3, em Seinajoki, tendo anteriormente fracassado nas finais de 2017, diante da Inglaterra (2-1), em 2003, com a Itália (2-0), e em 2014, frente à Alemanha (1-0).



Nas outras edições, Portugal chegou por duas ocasiões às meias-finais, em 2013 e 2016, caindo aos pés da Sérvia e França, respetivamente, com a piores prestações a acontecerem em 2006, 2007, 2010 e 2012, em que acabou eliminado na fase de grupos.