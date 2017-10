Portugal treina na Cidade do Futebol e viaja para Andorra

Lusa 05 Out, 2017, 10:42 / atualizado em 05 Out, 2017, 10:47 | Seleção Nacional

A formação lusa tem uma sessão agendada para as 09:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 09:10, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.



Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo treinou à parte dos restantes companheiros e foi o único dos 25 jogadores convocados por Fernando Santos que não esteve à disposição do selecionador nacional.



Às 13:30, a comitiva lusa viaja até Andorra-a-Velha num avião C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP), já que o aeródromo local não tem condições para receber voos comerciais.



Contudo, a chegada da seleção portuguesa a Andorra estará sempre dependente das condições atmosféricas. Caso não seja possível, Portugal terá de aterrar em Lérida e seguir para destino final de autocarro, num trajeto que demorará cerca de três horas.



Andorra-Portugal: Amarelos e sintético 'assustam' Ronaldo e companhia



A poucos dias de atuar pela primeira vez em Andorra-a-Velha, o capitão de Portugal apareceu limitado no treino da seleção nacional e, caso veja um cartão amarelo no encontro da nona jornada do Grupo B, falha o confronto com a Suíça, que tudo indica será decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo Campeonato do Mundo.



Além dos problemas físicos e disciplinares, o sintético do Estádio Nacional de Andorra promete também ser um adversário de peso para a formação lusa, já que Suíça e Hungria sentiram muitas dificuldades nesse tipo de relvado.



Os helvéticos sofreram para sair de Andorra com um triunfo por 2-1, enquanto os magiares foram mesmo derrotados, por 1-0, num dos resultados mais surpreendentes na fase europeia de qualificação para o Mundial2018.



Ronaldo, melhor marcador da qualificação, com 14 golos, está em risco de castigo, mas não é a única preocupação na cabeça do selecionador Fernando Santos, já que José Fonte, Cédric, André Gomes, Gelson Martins e Ricardo Quaresma também estão na 'fila' para poder falhar o encontro com a Suíça, a 10 de outubro, no Estádio da Luz, em Lisboa, caso vejam um cartão amarelo no sábado.



Com Raphael Guerreiro, 'dono' do lugar, lesionado e Fábio Coentrão, titular no último jogo na Hungria, sem condições para disputar a dupla jornada, Antunes e Eliseu vão lutar pela vaga de defesa de defesa esquerdo, no setor mais desfalcado da seleção nacional.



Adrien e Nani, campeões europeus e habituais escolhas de Fernando Santos, também são ausências garantidas, ambos por não estarem a competir.



A seleção nacional ocupa o segundo posto do grupo, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'play-off', caso falhem o primeiro lugar.



O Andorra-Portugal está agendado para domingo, às 20:45 (19:45 horas de Lisboa), com arbitragem do checo Miroslav Zelinka.