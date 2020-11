Portugal vence Chipre e apura-se para Europeu 2021 em sub-21

A equipa orientada por Rui Jorge ainda esteve a perder neste jogo realizado no Algarve, mas deu a cambalhota no marcador.no penúltimo jogo do Grupo 7 de apuramento.





A seleção portuguesa de futebol de sub-21 jogou no estádio municipal da Bela Vista, em Parchal, onde Artymatas colocou o Chipre em vantagem, aos dois minutos, mas Gedson Fernandes, de grande penalidade, aos 45+1, e Diogo Queirós, aos 68, viraram o resultado e asseguraram a qualificação antecipada da equipa das `quinas`, na pior das hipóteses, como uma das cinco melhores segundas classificadas.