Portugal vence e segue invicto no Mundial2019 de andebol de sub-19

10 Ago, 2019 | Seleção Nacional

Portugal, que já tinha assegurado na jornada anterior a passagem aos oitavos de final, chegou ao intervalo a vencer a seleção tunisina por 16-10, vantagem de seis golos que viria a consolidar e manter no final do encontro (30-24).



Ao longo da segunda parte, a seleção das ‘quinas’ chegou a aumentar a diferença para sete golos, mas também permitiu um parcial de cinco sofridos e apenas dois marcados, que possibilitou à Tunísia encurtar para quatro aos 20-16.



André Sousa, com oito golos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, que encerra a fase de grupos na segunda-feira frente ao Brasil, que soma por derrotas todos os quatro jogos realizados no grupo D.



Já virtual vencedor do grupo D, Portugal irá defrontar nos oitavos de final o quarto classificado do C, ao que tudo indica a decidir entre as seleções do Bahrein e da Argentina, que à entrada para a derradeira jornada somam dois pontos.