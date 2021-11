Portugal vence Estónia para o Europeu de basquetebol feminino

O encontro ficou decidido no terceiro período, com Portugal a marcar 23 pontos, contra apenas quarto da equipa adversária, que até então tinha dado alguma luta às lusas.O primeiro período foi equilibrado e foi por isso que as duas seleções ficaram aí separadas por um ponto, com vantagem portuguesa (15-14), e o segundo começou nivelado e a Estónia chegou mesmo a adiantar-se no marcador (17-18 e 21-23), fazendo uso do seu maior poderio físico.Nos minutos finais do segundo período, porém, Portugal soltou-se e melhorou a sua eficácia, tanto nos lançamentos como na defesa, e isso permitiu-lhe atingir o intervalo a ganhar por sete pontos (32-25), com Maria Bettencout Correia e Maria Koustourkova já em evidência.O terceiro período foi fatal para a Estónia, que só marcou quatro pontos. Portugal ganhou confiança, tomou conta do jogo, apontou 23 pontos e construiu um parcial que praticamente lhe garantiu a vitória neste primeiro jogo da corrida à fase final do Europeu.Koustoukova nas tabelas e Maria Bettencourt Correia a marcar (17 pontos) guiaram a equipa numa exibição quanto baste, ante um opositor que caiu a pique após o intervalo.Portugal, 52.º do “ranking” mundial”, foi superior à Estónia, 62.ª, e os 10 minutos finais foram uma simples formalidade, com Portugal já em desaceleração e a Estónia a aproveitar para encurtar distâncias, mas sem nunca pôr em causa a clara superioridade da equipa portuguesa.

Após esta partida, Portugal viaja para Xhanti, onde enfrenta a Grécia no domingo.