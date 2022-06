Portugal vence Grécia e fecha apuramento para Europeu de sub-21 de 2023 invicto

Num Estádio Cidade de Barcelos lotado, Paulo Bernardo abriu o marcador no início do segundo tempo (48 minutos) e Gonçalo Ramos fez o segundo pouco depois (56), de nada valendo o golo de ‘honra’ da Grécia, já nos descontos, por Koutsias (90+1).Foi um triunfo natural da melhor equipa do grupo D (nona vitória em 10 jogos, mais um empate), com uma muito melhor exibição na segunda parte, face a uma Grécia que viu escapar-lhe o segundo lugar e respetivo ‘play-off’ de acesso ao ‘Euro2023’ face à vitória da Islândia sobre o Chipre (5-0).Rui Jorge tem 73 por cento de vitórias no comando técnico dos sub-21 portugueses, percurso que começou em novembro de 2010 e que hoje chegou ao seu 100.º jogo (73 vitórias, 15 empates e 12 derrotas).Em relação ao último jogo, a goleada por 9-0 ao Liechtenstein, na terça-feira, o treinador fez uma autêntica revolução no ‘onze’, mantendo apenas Paulo Bernardo e Fábio Silva na equipa inicial.Com uma muito melhor atuação na segunda parte, Portugal camuflou uma exibição desgarrada na primeira, talvez explicável pelo apuramento e primeiro lugar no grupo já garantidos ainda antes do jogo com o Liechtenstein começar, e, também, por uma Grécia muita defensiva, a querer segurar o empate que lhe dava o segundo lugar e o tal acesso ao ‘paly-off’.A melhor ocasião desse período pertenceu a Portugal, mas o guardião grego fez uma grande defesa a um cabeceamento de Gonçalo Ramos, mais em jeito do que em força, após um grande cruzamento de Paulo Bernardo da esquerda (30).Com o jogo sem qualquer interesse, o público divertia-se a fazer a famosa ‘hola’ mexicana nas bancadas.Na segunda parte, Portugal entrou muito vais veloz e, já após uma incursão pela direita por João Mário, o mesmo jogador cruzou com perfeição para uma entrada de rompante de Paulo Bernardo, de cabeça, a inaugurar o marcador (48).A Grécia reagiu timidamente e levou algum perigo à baliza portuguesa, mas Samuel Soares mostrou atenção (55), e seria Portugal a marcar logo a seguir, com Gonçalo Ramos a desviar com um toque subtil uma assistência de Fábio Silva da esquerda (56).Rui Jorge foi dando oportunidades a outros jogadores e o ritmo baixou e nova ocasião clara de golo só aos 76 minutos, quando um centro/remate de João Mário quase enganou o guarda-redes Talichmanidis.Koutsias fez o golo da Grécia aos 90+1 minutos, mas a equipa helénica já não teve tempo, nem forças, para ir em busca do empate redentor.