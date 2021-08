Portugal vence Islândia e vai discutir quinto lugar no Europeu sub-19 de andebol

Portugal venceu hoje a Islândia por 33-30 e vai discutir o quinto lugar no Campeonato da Europa sub-19 de andebol, que decorre em Varazdin e Koprivnica, na Croácia, com a Dinamarca, que bateu a Suécia (34-29).