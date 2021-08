Portugal vence Luxemburgo e apura-se para fase seguinte da qualificação para Mundial

Em fase que está a decorrer em Matosinhos, a seleção portuguesa tinha falhado a primeira oportunidade de apuramento na segunda-feira, quando perdeu com a Suécia (79-60), mas, à segunda, não falhou, tendo hoje superado o conjunto luxemburguês.

O encontro, que Portugal vencia ao intervalo por 48-46, esteve sempre muito equilibrado, tendo a equipa lusa apenas assegurado a vantagem de seis pontos no último minuto da contenda.

O grupo C encerra na quarta-feira, com o Suécia-Luxemburgo, um embate que já não interfere com as contas finais, uma vez que suecos e portugueses asseguraram já a presença na fase seguinte de apuramento para o campeonato do mundo.